Google cambierà nome al Golfo del Messico | negli Usa sarà Golfo d’America

Roma, 28 gennaio 2025 – In uno dei suoi primi cento ordini esecutivi il presidente Usa Donald Trump ha ribattezzato “” ildele, con una decisione che sorprende non poco, pureMaps si adegua alle direttive geografiche della Casa Bianca. Ma, per non scontentare nessuno, il nuovovisibile soloStati Uniti, mentre incontinuerà a mantenere il suoe nel resto del mondo saranno invece utilizzati entrambi i nomi. La notizia è stata confermata dalla stessain un post su X, in cui spiega: “Abbiamo una prassi consolidata di implementare modifiche ai nomi quando sono stati aggiornati in fonti governative ufficiali”. L'azienda ha annunciato che, in seguito a queste fonti ufficiali, verrà aggiornato il Geographic Names Information System (GNIS)Stati Uniti.