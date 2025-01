Ilgiorno.it - Fra i due litiganti, il terzo non gode

È un duello le cui radici affondano nell’affermazione dei bipedi come specie dominante sulle altre. L’uomo contro la natura. Una storia enorme, fatta di milioni di altri casi più piccoli. Prendete, per esempio, quello che sta succedendo sul lago d’Iseo, dove l’attività dei pochi pescatori professionisti rimasti è minacciata dalla voracità dei cormorani, che arrivano fino a distruggere le reti per sbafarsi il pesce appena finito fra le maglie. I pescatori chiedono piani di contenimento, i cormorani – presumibilmente – avrebbero di che eccepire. Da che parte schierarsi? Chissà. Forse da quella dei pesci,protagonista della vicenda. Quello destinato a fare sempre la stessa fine, a prescindere da chi l’avrà vinta.