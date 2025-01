Davidemaggio.it - E’ morto Fiore De Rienzo, storico volto di Chi l’ha visto

Per anni inviato di Chi?,Deoggi a Roma. Una vita dedita al giornalismo,noto grazie alla trasmissione di Rai 3, aveva da poco compiuto 65 anni.A dare l’annuncio della scomparsa diè stato il fratello Gigi in un post sui social:Purtroppo oggi è mancato nostro fratelloDe. Domani dalle 13 alle 17 sarà possibile dargli l’ultimo saluto presso la camera ardente dell’Ospedale Isola Tiberina-Gemelli di Roma. I funerali si terranno a Paternopoli giovedì 30 gennaio prossimo alle 15 presso il santuario di Maria Santissima della ConsolazioneIn lutto la redazione di Chi? con cui ha collaborato fin dalla prima puntata e che ha voluto dedicargli un post sui canali social.si era sempre distinto per l’eleganza e il garbo anche nelle situazioni più difficili.