Cresce la ricchezza delle famiglie italiane

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2023 lanettaè stata pari a 11.286 miliardi di euro, in crescita del 4,5% rispetto all’anno precedente ma inferiore di oltre 7 punti percentuali a confronto con il 2021 a causa dell’inflazione. E’ quanto emerge dalle stime elaborate da Banca d’Italia e Istat sulladei settori istituzionali nel nostro Paese. Le attività non finanziarie sono aumentate, trainate dalla componenteabitazioni, generata principalmente dall’andamento positivo dei prezzi. Il valore degli immobili non residenziali è rimasto stabile. In salita anche le attività finanziarie, specie per il forte aumentodetenzioni di titoli di debito, azioni e altri conti attivi. Nel confronto internazionale, il rapporto tra lanetta e il reddito lordo disponibileè rimasto stabile in Italia, Canada e Germania, mentre è fortemente diminuito per il secondo anno consecutivo in Francia e Regno Unito.