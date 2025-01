Rompipallone.it - Caso Vlahovic, rottura e addio deciso: cosa ha fatto

La Juventus e Dusansempre più lontani, scoppia l’ennesima bufera: si registra un violento sfogo contro l’attaccanteSono in tanti, in casa Juventus, ad andare a caccia di riscatto, dopo il passo falso dello scorso weekend. La sconfitta con il Napoli hamale ai bianconeri, serve ripartire e dare un segnale forte. La gara con il Benfica in Champions può essere l’occasione giusta. Contro i portoghesi, si conclude la prima fase della principale competizione europea e alla Vecchia Signora serve una vittoria per provare a migliorare il più possibile il piazzamento. Difficile sognare la qualificazione diretta agli ottavi, dopo il pari con il Bruges, ma chiudere con un successo potrebbe dare una spinta positiva per il prossimo periodo.Tra coloro che cercano di rialzarsi dopo un momento complicato, c’è anche Dusan, il cui inizio di 2025 è stato tutt’altro che memorabile.