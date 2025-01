Lanazione.it - Biblioteca, un tuffo silenzioso: mostra, laboratori e incontri con i silent book

Arezzo, 28 gennaio 2025 – Lacittà di Arezzo partecipa al calendario d’di oltre un mese, organizzato e curato da Francesca Failli, docente, formatrice ed esperta di linguaggi verbali e non, dedicato aiper promuovere la diffusione dei libri “silenziosi” e ribadire la forza della letteratura di qualità nelle biblioteche della Rete documentaria aretina. Il presidente dell’istituzione Alessandro Artini: “ladi Arezzo utilizza ia fine d’inclusione. Si tratta di strumenti che possono rivelarsi utili in determinate fasi della vita, ad esempio quando si manifestano difficoltà di lettura. Raggiungere il più vasto pubblico possibile per unaè un obiettivo prioritario”. Con Artini, oltre a Francesca Failli, hanno partecipato alla presentazione del progetto l’assessore Fabio Franchi di San Giovanni Valdarno ed Elena Cheliria al Comune di Montevarchi.