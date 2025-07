Epidemia Blue tongue allarme degli allevatori | Si doveva intervenire prima La Regione prepara un tavolo tecnico

L’allarme per l’epidemia di Blue Tongue si intensifica in Abruzzo, con allevatori che chiedono interventi tempestivi. La diffusione del virus, trasmesso da insetti vettori, minaccia migliaia di capi di bestiame e un settore chiave per l’economia locale, noto anche per la produzione degli arrosticini. La regione prepara un tavolo tecnico per affrontare questa emergenza. È il momento di agire prima che sia troppo tardi.

Il virus, trasmesso da un insetto vettore, sta avanzando in varie aree della regione, dalla Marsica al Teramano. «Il contagio procede in modo incontrollato», ha spiegato Marcelli, sottolineando che il rischio riguarda migliaia di capi di bestiame e un settore di grande rilievo culturale ed economico per l’Abruzzo, legato anche alla produzione degli arrosticini. Il vicepresidente della Giunta regionale e assessore all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, ha assicurato che sono già in atto misure di sorveglianza sanitaria, profilassi e contenimento. Inoltre, per questa settimana è prevista la convocazione di un tavolo tecnico regionale sulla zootecnia, al quale prenderanno parte rappresentanti istituzionali, organizzazioni di categoria e operatori della filiera. 🔗 Leggi su Citypescara.com

In questa notizia si parla di: epidemia - blue - tongue - allarme

https://certastampa.it/sanita/72735-epidemia-di-blue-tongue-gli-allevatori-lanciano-l-allarme-una-disgrazia-annunciata-e-dalla-asl-mancano-indicazioni Vai su Facebook

Lazio – Blue Tongue, #Coldiretti chiede intervento urgente al Presidente della Regione: 1 luglio convocato tavolo di | http://tg24.info | https://tg24.info/lazio-blue-tongue-coldiretti-chiede-intervento-urgente-al-presidente-della-regione-1-luglio-convocato-tavolo- Vai su X

Emergenza pecore, l'allarme per l’epidemia di lingue blu. Marcelli: «Disgrazia annunciata, dalla Asl mancano indicazioni; Nel Lazio è di nuovo allarme Blue Tongue; Lazio – Coldiretti allarme ‘Blue Tongue’: “Necessario intervento dell’assessore Righini al tavolo di crisi del 1 luglio”.

EPIDEMIA DI "BLUE TONGUE", GLI ALLEVATORI LANCIANO L'ALLARME: «UNA DISGRAZIA ANNUNCIATA» E DALLA ASL MANCANO INDICAZIONI - È netto e preoccupato Nunzio Marcelli, allevatore e presidente del Consorzio di tutela Agnello del Centro Italia Igp, nel descrivere gli effetti dell’epidemia di "Blue tong ... Lo riporta certastampa.it

L’Aquila, scatta l’allarme Tongue: sei casi segnalati: “Situazione grave” - Sono sei i casi segnalati e la situazione continua ad essere sempre molto grave ... Riporta abruzzo.cityrumors.it