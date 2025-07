Airport Handling stabilizza oltre 100 lavoratori all’aeroporto di Fiumicino

Airport Handling, leader mondiale nei servizi per il trasporto aereo, conferma il suo impegno verso l’occupazione stabile e di qualità presso l’aeroporto di Fiumicino. Oggi, più di 100 lavoratori precedentemente a termine trovano una nuova sicurezza professionale con contratti a tempo indeterminato, rafforzando il team e valorizzando le competenze del personale. Un passo importante verso un settore più solido e innovativo, che promette di migliorare ulteriormente l’esperienza di viaggio.

Fiumicino, 1 luglio 2025 – Valorizzare le competenze professionali: prosegue l’impegno di Airport Handling, azienda del Gruppo dnata – leader mondiale di servizi per il trasporto aereo e di viaggio – a favore dell’occupazione. Da oggi, oltre 100 lavoratori precedentemente impiegati con contratto a termine presso l’aeroporto di Roma Fiumicino, entrano a far parte dell’ organico con contratto a tempo indeterminato, rafforzando ulteriormente la presenza dell’azienda sul territorio. L’iniziativa, condivisa con le Parti sociali, si inserisce nel solco delle azioni previste dal Protocollo d’Intesa sottoscritto con il Comune di Fiumicino, che punta a promuovere uno sviluppo sostenibile e integrato con la comunità locale, attraverso percorsi di formazione, inserimento lavorativo e inclusione sociale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: fiumicino - airport - handling - oltre

Fiumicino, anche i quattro zampe vanno in vacanza: nasce il primo “Dog Relais – Airport Resort” - Fiumicino si conferma una meta pet-friendly con l'apertura del primo Dog Relais – Airport Resort & Daycare, un’innovativa struttura dedicata al benessere dei cani all’interno di uno scalo aeroportuale.

L'inverno prossimo vedrà la novità che la rotta Roma Fiumicino - Zlos Angeles di ITA Airways sarà annuale e non più con quella chiudira temporanea tra gennaio e inizio marzo, codì come é stato nel corso di quest'anno. Voli anche tra gennaio e inizio marzo Vai su Facebook

Airport Handling stabilizza oltre 100 lavoratori all’aeroporto di Fiumicino; Airport Handling avvia le operazioni all’Aeroporto di Roma Fiumicino; Cambia l’handling a Fiumicino: l’uscita di Swissport e il futuro incerto degli ex dipendenti di Alitalia.

ADR, Fiumicino per la settima volta è miglior aeroporto d’Europa - ADR Fiumicino premiato per la settima volta come miglior aeroporto d'Europa, merito dell'innovazione e della cortesia del personale. Scrive missionline.it

Commissario Ue Tzitzikostas sull'aeroporto di Roma: «Colpito da Fiumicino, è un modello sostenibile» - Il Commissario Europeo per i Trasporti e il Turismo sostenibile, Apostolos Tzitzikostas, ha visitato questo pomeriggio, lunedì 30 giugno, a conclusione della sua missione in ... Lo riporta msn.com