Roma autobus in fiamme sulla Prenestina

Roma, 1 luglio 2025 – Un incendio ha devastato un autobus dell’Atac in via Prenestina 276, richiedendo l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Roma. Le squadre specializzate, tra cui autobotte, autoscala e carro autoprotettori, hanno lavorato senza sosta per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La scena, ormai sotto controllo, testimonia ancora una volta l’efficienza e il coraggio dei nostri soccorritori di fronte alle emergenze.

Roma, 1 luglio 2025 – La sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Roma ha coordinato un intervento d’emergenza in via Prenestina 276, dove un incendio ha coinvolto un autobus dell’Atac. L’intervento ha richiesto la mobilitazione di diverse squadre di vigili del fuoco e mezzi specializzati, tra cui un’autobotte, un’autoscala e un carro autoprotettori: sul posto le squadre VF di tuscolano II 12A della Centrale 1A. L’incendio, ormai generalizzato, ha caus ato la rottura dei vetri di un balcone al primo piano di un palazzo adiacente e ha invaso i locali circostanti con il fumo, annerendo gran parte della facciata dell’edificio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

