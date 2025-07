tony hawk suggerisce il prossimo gioco di thps dopo 3 e 4

Tony Hawk, leggenda dello skateboarding e icona dei videogiochi, svela alcune anticipazioni sui futuri capitoli della serie THPS. Dopo il successo dei remake di Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, l’attenzione si concentra sulle prossime mosse degli sviluppatori e su quale titolo potrebbe ricevere un’altra rivisitazione. Le dichiarazioni di Hawk alimentano l’entusiasmo dei fan, lasciando presagire che il futuro della saga potrebbe riservare sorprese ancora più spettacolari.

aggiornamenti sui remake della serie di giochi di Tony Hawk. Il mondo dei videogiochi dedicati allo skateboarding continua a evolversi, con i recenti remakes che hanno riacceso l'interesse per la saga di Tony Hawk. La popolaritĂ delle versioni rimasterizzate di alcuni capitoli ha portato a una riflessione sulle prossime mosse degli sviluppatori e su quale titolo potrebbe essere il prossimo a beneficiare di un nuovo restyling. le dichiarazioni di Tony Hawk sul futuro dei remake. In un' intervista recente, Tony Hawk ha espresso la sua opinione riguardo ai titoli che potrebbero essere scelti per i prossimi remake.