Lanazione.it - Asd San Giuliano, Bizzarri Ollandini Safeguarding Officer

Pisa, 28 gennaio 2025 - L’Asd Sanha nominato Marianocome nuovo, figura cruciale per promuovere e garantire un ambiente sportivo sicuro e inclusivo. La decisione segue le linee guida nazionali emanate dalla Figc e dal Coni, in ottemperanza alle normative in materia di tutela e prevenzione nello sport. Ilè una figura professionale dedicata alla prevenzione e gestione di episodi di abuso, violenza, discriminazione e bullismo, con l’obiettivo di creare un ambiente sportivo che rispetti i diritti di tutti i tesserati, in particolare bambini, adolescenti e persone vulnerabili. Tra le responsabilità dici sono la formazione di tecnici, atleti e famiglie, la gestione di segnalazioni e la vigilanza sull’applicazione dei codici di condotta e delle normative interne.