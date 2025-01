Impresaitaliana.net - Acque senza veleni, Greenpeace presenta a Napoli i risultati sull’inquinamento da PFAS

Giovedì 30 gennaio 2025 alle ore 18 lazione deidell’inquinamento danellecampane«Ancora oggi non esiste nel nostro Paese una legge che vieti l’uso e la produzione dei. Azzerare questa contaminazione é un imperativo non più rinviabile. Il governo Meloni deve rompere il silenzio su questa crisi: la popolazione ha diritto a bere acqua pulita, libera dae contaminanti».Queste le parole di Giuseppe Ungherese, responsabile campagna Inquinamento diItalia, in merito alla campagna di campionamenti indipendentiportata avanti dache tra settembre e ottobre 2024 ha raccolto i campioni in 235 città in tutte le regioni e le province autonomendo nei giorni scorsi la prima mappa della contaminazione danellepotabili in Italia.