Abbiamo un annuncio da fare Serena Enardu e Pago la lieta notizia comunicata al pubblico

Alla fine è arrivata la proposta di matrimonio. Loro formano una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. E sì che la relazione è stata ricca di alti e bassi. Da un lato il cantante italiano, dall’altro il volto noto della tv. Si sono conosciuti una decina di anni fa, poi nel 2019 hanno partecipato a Temptation Island Vip, dove è emersa una preoccupante fragilità che ha portato alla rottura.Nel 2020 i due si sono ritrovati al Grande Fratello Vip e lì è sembrato che l’amore fosse tornato a splendere. Tuttavia, appena finito il reality, i due sono tornati ognuno per la propria strada. Sembrava che la separazione stavolta fosse definitiva, ma il destino aveva in serbo un nuovo clamoroso ritorno di fiamma per loro. E adesso, ospiti de “La volta buona“, i due hanno annunciato il matrimonio.