Abbiamo chiuso Uomini e Donne titoli di coda per la coppia | è addio dopo 2 settimane

Leggi su Caffeinamagazine.it

Sembravano unadestinata a stare insieme ed invece oggi è arrivato il colpo di scena. A parlare, nello studio di, è stata lei: “Lo sento da oltre quindici giorni, ci siamo visti quattro volte. Ci sono stati dei baci molto passionali. Per questo ci rimango male. Ma perché ci siamo voluti fermare noi. Non sono andata oltre perché sapevo che lui voleva conoscere altre. Ti posso dire, però, che, ieri sera, non ci siamo annoiati. Non voglio più fare la crocerossina per gli. Ho passato un inferno”.>> “Mortaun intervento di routine”. Il volto diparla del tragico luttoCon queste premesse, Alessio e Francesca avevano continuato a frequentarsi fino ad oggi. Si perché poi la situazione è precipitata e tra loro è arrivato l’