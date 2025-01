Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, rapporti sempre più tesi. E Kolo-Muani ha complicato ulteriormente il quadro! Cosa può succedere

di RedazionentusNews24più. E l'arrivo in bianconero dihailpuòadessoIl Corriere dello Sport di oggi ha posto l'attenzione sullo spinoso caso relativo a Dusan, le cui trattative con laper il rinnovo del contratto stentano a decollare e all'orizzonte inizia a stagliarsi lo scenario di una cessione.E l'arrivo didal PSG, con conseguente primo gol alla prima presenza in maglia bianconera, ha se possibileil. La sensazione è che si stia preparando il terreno a una possibile partenza del serbo, che molto probabilmente avverrà in estate.