Lapresse.it - Usa, Casa Bianca sospende sanzioni contro Colombia: trovato accordo su rimpatri

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump non imporrà dazi alladopo che il governo ha accettato di accogliere ini deportati dagli Stati Uniti. Lo ha annunciato la portavoce della, Karoline Leavitt, in una dichiarazione. “Il governo dellaha accettato tutte le condizioni del presidente Trump, tra cui l’accettazione illimitata di tutti gli immigrati clandestini provenienti dallaati dagli Stati Uniti, anche a bordo di aerei militari statunitensi, senza limitazioni o ritardi”, ha affermato Leavitt in una dichiarazione. “Sulla base di questo, le tariffe e leIeepa nella loro versione completa saranno tenute in riserva e non firmate, a meno che lanon rispetti questo”, è quanto si aggiunge.Altre misure annunciate, tra cui lesui visti e le “ispezioni rafforzate” da parte della US Customs and Border Protection, “resteranno in vigore fino a quando il primo aereo carico dini deportati non saràato con successo”.