Un dialogo intimo e sincero con Carla Sozzani oltre le prime file delle sfilate

Il 20 gennaio si è tenuta al Teatro Franco Parenti la prima puntata di “Front Row”, il live podcast di Linkiesta Etc ideato da Andrea Batilla e Giuliana Matarrese che parla di moda (e non solo) a teatro, con ospite speciale.Cinquecento ospiti per assistere ale senza fronzoli con unadonne che hanno plasmato la moda, l’arte e il design degli ultimi decenni.ha condiviso storie, e raccontato curiosità e retroscena del suo lavoro e della sua vita privata, ricordando artisti e professionisti con cui ha lavorato durante la sua lunga carriera, partendo dalla sua recente biografia scritta da Louise Baring “: Arte, vita, moda”, edita in Italia da L’ippocampo. «Silvano Malta? Di lui ricordo che gli piaceva collezionare diamanti, perché diceva che gli davano sicurezza», ha raccontato sul palco.