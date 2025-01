Ilrestodelcarlino.it - Stellone è amareggiato: "C’era un rigore netto"

"Nel primo tempo siamo partiti bene. Nonostante la Ternana abbia avuto diverse occasioni per pareggiarla siamo riusciti a chiudere i primi quarantacinque minuti in vantaggio. Anche l’avvio di ripresa mi ha soddisfatto poiché abbiamo avuto la grande occasione per segnare il 2-0 ma non ci siamo riusciti. L’occasione di Di Paola avrebbe potuto spostare le sorti della gara. Per numero di occasioni create la Ternana ha meritato il pareggio mentre sul gol del 1-2 non eravamo posizionati benissimo. Nei minuti finali sono saltati tutti gli schemi ed abbiamo cercato con le due punte di sfondarli centralmente.per noi unche l’arbitro non ha avuto il coraggio di fischiare". È unoquello che si presenta nel post partita. Il gol di Cannavò aveva illuso lui come tutto il popolo pesarese poi però le Fere hanno dimostrato tutta la loro forza con una grande ripresa: "Tuttavia voglio complimentarmi sia con i miei ragazzi che con quelli della Ternana.