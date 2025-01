Game-experience.it - Split Fiction, il nuovo trailer mostra le storie secondarie ed il gameplay co-op

Oggi Hazelight ha pubblicato undi, l’avventura cooperativa dello studio che permette ai giocatori di saltare tra mondi fantascientifici e fantastici.Nel, il fondatore di Hazelight, Josef Fares,altri scenari cooperativi e una varietà di gioco in continua evoluzione per cui lo studio è noto. Il videoanche le Sides: avventure opzionali una tantum nascoste nei livelli della storia principale che scuotono ulteriormente le meccaniche, come i personaggi principali Mio e Zoe che fanno surf su pesci di sabbia e scendono con lo snowboard da una montagna nel bel mezzo di un campo di battaglia futuristico.Ricordiamo che indi gioca nei panni di Mio, una pragmatica scrittrice di fantascienza, e Zoe, un’autrice fantasy solare e ottimista.