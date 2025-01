Ilrestodelcarlino.it - Show di Falconara. Contro la Kickoff finisce in goleada

2 OKASA : Sestari, Pesaresi, Elpidio, Isa Pereira, Cortes, Balardin, Praticò, Gregori, Pirro, Ferrara, Bordacchini. All. Domenichetti. KIKCOFF: Ghilardi, Pellegry, Brugnoni, De Souza, Borges, V. Teani, E. Teani, Cascio, Jetulio, Bovo, Donadoni, Carturan. All. Russo. Arbitri: Voltarel (Treviso), Rutolo (Chieti); crono: Filannino (Jesi). Reti: 1’16’’ Cortes, 3’37’’ Elpidio, 17’51’’ Isa Pereira; 23’01’’ Pellegry, 24’04’ Elpidio, 26’21’’ Getulio, 35’19’’ Ferrara, 36’29’’ Isa Pereira, 38’28’’ Elpidio, 39’30’’ Sestari, 39’47’’ Sestari. L’Okasadetta legge, ancora una volta, al PalaBadiali.con il largo punteggio di 9-2 la sfida al verticela forte Kick Off, in una partita approcciata bene dalle Citizens e finita in gloria. Apre le danze dopo neanche un minuto Cortes e sigla il raddoppio la solita Elpidio.