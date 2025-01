Quotidiano.net - Roma e Napoli tra le città europee più colpite dal caldo entro il 2099

Sono italiane quattro delle diecinelle quali si prevede il più alto numero di vittime dovute alle temperature in aumentola fine del secolo:, con quasi 148mila decessi, è al secondo posto dopo Barcellona che potrebbe arrivare alla preoccupante cifra di circa 246mila, seguita daal terzo posto (oltre 147mila) e da Milano al quinto (poco più di 110mila). Chiude la classifica, nella quale compaiono anche Madrid e Valencia, Atene, Marsiglia e Bucarest, Genova, con più di 36mila morti dovute al. Sono queste le stime fatte nello studio pubblicato sulla rivista Nature Medicine e guidato dalla London School of Hygiene & Tropical Medicine, al quale hanno partecipato per l'Italia anche l'Università Ca' Foscari di Venezia, l'Asl1 e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra).