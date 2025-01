Rompipallone.it - Roma, 10 milioni per un nuovo colpo: l’ha scelto Ghisolfi

Ultimo aggiornamento 27 Gennaio 2025 10:07 di Giancarlo Spinazzola, continuano le mosse di mercato: 10per unUna vittoria in trasferta che mancava addirittura da nove mesi, da Udine ad Udine: larinasce in Friuli e conquista tre punti pesantissimi nella lotta per la risalita in classifica. I giallorossi sono ora noni in classifica con 30 punti, a nove lunghezze dal quarto posto, ultimo che garantisce la qualificazione alla prossima Champions League e sei di ritardo dalla Fiorentina sesta, al momento ultimo piazzamento utile per accedere alle coppe europee.Due vittorie consecutive per i giallorossi in campionato, tre nelle ultime quattro gare con 10 punti conquistati: la cura Ranieri funziona eccome ed una mano al tecnico sta arrivando anche dal mercato, con l’ingaggio di Rensch, terzino olandese più che sufficiente alla sua prima uscita ufficiale con la maglia giallorossa.