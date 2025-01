Rompipallone.it - Processo Juventus, nuovo colpo di scena: cosa accade ai bianconeri

Ultimo aggiornamento 27 Gennaio 2025 13:31 di Giancarlo Spinazzola, riparte l’inchiesta Prima. Nel caso plusvalenze chiesto il rinvio a giudizioIl caso plusvalenze continua a far parlare. Renata Cerasa, il pm che si occupa dell’inchiesta, ha chiesto il rinvio a giudizio per James Pallotta che, così, rischia di finire aal pari di Mauro Baldissoni, Giorgio Francia, Umberto Gandini, Francesco Malknecht e Guido Fienga.L’accusa è violazione del testo unico dell’intermediazione finanziaria e falso in bilancio: questi reati sono riconducibili ad alcune operazioni di mercato che i giallorossi hanno fatto tra il 2018 ed il 2020: tra queste Radja Nainggolan all’Inter con Santon e Zaniolo pedine di scambio, Luca Pellegrini alla Juve ma anche Bryan Cristante dall’Atalanta con Tumminello come parziale contropartita.