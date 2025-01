Thesocialpost.it - Previsioni meteo, temporali e venti di burrasca sull’Italia: allerta gialla in 5 Regioni

Leggi su Thesocialpost.it

Una vasta perturbazione atlantica sta interessando l’Italia, portando maltempo su gran parte del Nord e sull’alta Toscana. La struttura depressionaria, proveniente dalla penisola Iberica e dalla Francia, convoglia intense correnti umide e instabili che colpiscono soprattutto le Alpi centro-orientali e l’Appennino settentrionale.Leggi anche:domani in Italia: leinteressateL’avviso della Protezione CivileIl Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con lecoinvolte, ha emesso un avviso di condizionirologiche avverse. Lesegnalano criticità idrogeologiche e idrauliche, consultabili nel bollettino nazionale sul sito del Dipartimento.Le aree più colpite e i fenomeni previstiA partire dal mattino di lunedì 27 gennaio, sono attese precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, in Liguria (specie nel settore di Centro-Levante), Toscana settentrionale e settori appenninici ed occidentali dell’Emilia-Romagna.