Anteprima24.it - Pellegrino, da Regione Campania risorse alla chirurgia robotica

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Larappresenta una delle innovazioni più significative della medicina moderna, in grado di garantire interventi più precisi, minore invasività, riduzione delle complicanze e tempi di recupero più rapidi per i pazienti. È fondamentale che anche lacontinui a puntare su questa tecnologia per rendere il nostro sistema sanitario più efficiente e accessibile”. Lo ha dichiarato Tommaso, capogruppo di Italia Viva, che durante il question time del Consiglio Regionale ha presentato un’interrogazione sull’utilizzo e lo sviluppo dellanella sanità regionale. Una tematica importante per il futuro del sistema sanitario campano, che vede nella tecnologia un alleato indispensabile per migliorare la qualità delle cure offerte ai cittadini.