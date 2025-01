Ilgiorno.it - Paura a SantAngelo Lodigiano: crolla un muro ma nessuno rimane sotto

Lodi, 27 gennaio 2025 – L'allerta è scattata attorno alle 22.40 di ieri, domenica 26 gennaio 2025, con la telefonata di alcuni residenti al 115. Erano alcuni residenti di via San Martino, a Sant’Angelo, spaventati da un forte boato. A quel punto è scattato subito l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento locale con una autopompa. C’è voluto poco per constatare che il forte boato avvertito dai residenti era stato causato dal crollo parziale delesterno di un’abitazione disabitata. È stata eseguita immediatamente una verifica, per capire sepotessero esserci feriti ma, per fortuna, all’interno dell’immobile non c’erano feriti. L’area è stata quindi messa in sicurezza in attesa dell’intervento di un’azienda specializzata. In particolare, ha ceduto una parete di mattoni e intonaco, vicina a travi di legno.