Non solo Campania | Sinner trionfo-bis agli Australian Open e terzo Slam in carriera

Tempo di lettura: 4 minutiMATTARELLA AD AUSCHWITZ, IL MONDO NON DIMENTICA LA SHOAHVIGILIA DI POLEMICHE, RABBINO CAPO CONTRO L’ANPI E IL PAPANel Giorno della Memoria, reali e capi di Stato, tra cui il presidente della Repubblica Mattarella, partecipano ad Auschwitz alla cerimonia per gli 80 anni dalla chiusura del campo di concentramento nazista. Il Papa: “Mai negare l’orrore della Shoah, debellare l’antisemitismo”. In Italia numerose iniziative ma anche vigilia di polemiche. Dopo gli insulti a Liliana Segre e dopo la scelta della comunità ebraica di Milano di disertare l’incontro con l’Anpi, il rabbino capo di Milano critica il Papa per essersi chiesto se a Gaza sia in atto un genocidio e lo accusa di ‘sottovalutare l’antigiudaismo’. “Il Giorno della Memoria? Ci sono cose molto più gravi di quelle avvenute 80-82 anni fa”, afferma Roberto Fiore al raduno dell’estrema destra europea.