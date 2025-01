Serieanews.com - Nainggolan, non è la prima volta: quel precedente curioso e una speranza “da tifosi”

Radjaarrestato in Belgio: il suo passato turbolento elache fu scambiato per un terrorista, non è lae una“da” (Foto: LaPresse) – serieanews.comRadja, l’ex gladiatore di Roma, Cagliari e Inter, è tornato a far parlare di sé, e stanon per i suoi gol spettacolari o la sua vita sopra le righe. Lunedì mattina il Ninja è stato arrestato in Belgio con l’accusa di traffico internazionale di stupefacenti. Una notizia che ha scioccato il mondo del calcio e i suoi tanti, lasciando spazio a un misto di incredulità e preoccupazione.Secondo la stampa belga, l’inchiesta è legata a un presunto traffico di cocaina dall’America del Sud verso l’Europa, attraverso il porto di Anversa, con successiva distribuzione sul territorio belga.