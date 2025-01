Quotidiano.net - Mps su Mediobanca: nessuna notifica alla Commissione europea per l'offerta

"Dal punto di vista del controllo delle concentrazioni", l'di Mps sunon è statata. Lo afferma una portavoce dell'esecutivo comunitario ricordando comunque che, come sempre, spetta alle parti valutare se l'operazione vadata ai sensi delle norme Ue sulle concentrazioni. Dopo la cessione della maggior parte della quota pubblica "Mps non è più vincolata dal suo impegno ai sensi della decisione sugli aiuti di Stato di astenersi dalle acquisizioni, il che le consente di intraprendere le azioni aziendali che riterrà appropriate per perseguire i propri interessi commerciali".