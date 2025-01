Iodonna.it - Miran deve arginare la furia di Azize e convincere Elif a tornare a casa

Si prospettano momenti di grandissima tensione per i protagonisti di Hercai – Amore e vendetta, in onda stasera alle 21.35 su Real Time con una nuova puntata.sente di aver perso il controllo sui propri familiari:, Firat,e anche Esma cominciano a ribellarsi, stanchi di dover subire le sue angherie e di vivere in un clima costante di terrore. Prova a recuperare il terreno come può, con minacce e bugie. La famiglia Sadoglu, invece, si prepara alle nozze di Yaren, mapresto fronteggiare l’ira di. I baci e le coppie: le 20 serie tv più romantiche di sempre X Leggi anche › Stasera a “Hercai”:e Reyyan studiano, Yaren costretta a fidanzarsi con Harun Hercai, anticipazioni 27 gennaio 2025: trama episodiLa puntata precedente si è conclusa con lo scontro tra Firat (Cahit Gök) e(Ayda Aksel), il primo da quando il figlio di Esma (Günes Hayat) ha cominciato a gestire le proprietà Aslanbey.