Lapresse.it - Metlen si rafforza in Italia, progetti per oltre 71 MW di solare

siincon una serie diper71 Megawatt (MW) difotovoltaico.energy & metals espande così la sua presenza inassicurandosi “un finanziamento di 67,9 milioni di euro per la costruzione di 71,5 MW in cinque impianti fotovoltaici di grandi dimensioni”. Questisaranno realizzati “in regioni strategicamente importanti tra cui Emilia Romagna, Lazio, Campania e Puglia; e saranno completati entro il 2025“.Si stima che in questo modo si potranno produrre “circa 135 GWh (Gigawattora) di energia pulita all’anno, soddisfacendo il fabbisogno energetico di55mila famigliene ed evitando l’emissione di 65mila tonnellate di CO2 all’anno”.Questa iniziativa – spiega– “fa parte della più ampia strategia di sviluppo che mira a distribuire1,6-1,7 GW (Gigawatt) di energiae 300 MW di sistemi di accumulo di energia a batteria (Bess) entro il 2027, posizionando l’azienda come uno dei maggiori produttori indipendenti di energia nella regione”.