Ilgiorno.it - Lavori in via Pini, arriva la svolta: "Cantieri chiusi entro fine anno"

Si vede la luce oltre al tunnel deidel 110%. Dopo 4 anni diesce di scena la società Fence (oggi si chiama Sbr). La nuova società garantisce ladeil’senza esborsi per i proprietari. L’accordo è stato siglato già da 600 famiglie di via(6 e 7) e sarà approvato anche al civico 4 da altre 300 famiglie. "Sbr Costruzioni Generali ha concluso la cessione dei contratti per idi ristrutturazione degli immobili di Pieve Emanuele di via dei6-7, via Mascagni 16-22 e via Roma 15, mentre la cessione di via dei4 è in fase di definizione - spiegano i vertici della società -. Si tratta di operazioni di mercato, siglate aa pieno regime. Gli accordi sono stati formalizzati a seguito delle ratifiche ricevute delle rispettive assemblee condominiali, a dimostrazione della piena sintonia raggiunta tra tutti i soggetti interessati, a partire dai condomini.