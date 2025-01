Ilfattoquotidiano.it - La minaccia di nuovi dazi Usa, il nodo della bilancia commerciale che ossessiona Trump e le possibili risposte di una Ue divisa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Da un lato isui prodotti simbolo dei diversi Paesi europei, dall’altro lata rappresaglia per la tassa minima sulle multinazionali applicata da tutta la Ue e le web tax nazionali in vigore Italia, Austria, Francia e Spagna. Le misure propagandate da Donaldagitano il Vecchio Continente, i cui ministri degli Esteri si riuniscono oggi a Bruxelles per il Consiglio guidato dall’alto rappresentante Kaja Kallas. Un primo passaggio in vista dell’incontro dei leader in calendario per il 3 febbraio.Lo squilibrio– La Ue a 27 vale circa il 19% dell’interscambiocomplessivo di beni degli Usa, mentre per Bruxelles la quota è lievemente più bassa (poco meno del 17%). Il neo presidente fin dalla campagna elettorale agita la clava di nuove tariffe sui beni importati perché vede come fumo negli occhi il passivostatunitense nei confrontiUe, cioè il fatto che gli Usa importino molto più di quello che esportino.