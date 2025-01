Lapresse.it - Jovanotti torna con l’album ‘Il Corpo umano’, il nuovo viaggio di Lorenzo

Leggi su Lapresse.it

Sono passati 8 anni dal suo vero e proprio e ultimo lavoro in studio, ‘Oh, Vita’ tanti per un vulcano di energia come, che però in mezzo ci ha messo la festa sulle spiagge di Jova Beach Party, la raccolta di Ep de ‘Il Disco del Sole’ e un imprevisto come la bruttissima caduta in bici a Santo Domingo nel luglio 2023, con frattura di femore e clavicola, che l’ha costretto a un lungo stop, nel quale però fermandosi è riuscito a immaginare un.‘Il.Volume 1?, 15 nuovi brani in uscita venerdì 31 gennaio e un tour nei palasport al via il 4 marzo ‘a Pesaro, Palajova’, per il quale ha pronte nuove idee, come ha spiegato in conferenza stampa, stasera al Teatro Lirico Giorgio Gaber a Milano. Su un palco buio parte ‘La grande emozione’, ballad avvolgente e intensa, con un finale che ricorda Pino Daniele e che si candida già a essere un classicoano.