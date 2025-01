Anteprima24.it - In carcere per una condanna definitiva: concessi i domiciliari a un 47enne sannita

Tempo di lettura: < 1 minuto È stato scarcerato P.P.,di Forchia, che era stato arrestato in seguito a unaper sottrazione agli obblighi di assistenza familiare.L’uomo era stato condotto aldi Benevento per scontare la pena, ma nelle ultime ore il Magistrato di Sorveglianza di Avellino ha accolto le tesi presentate dall’avvocato Vittorio Fucci, disponendo la scarcerazione e concedendo alil beneficio della detenzione domiciliare.La decisione del Magistrato di Sorveglianza evidenzia la rilevanza delle argomentazioni difensive proposte dal legale, che ha evidentemente convinto il giudice sull’opportunità di una misura meno afflittiva per il proprio assistito.L'articolo Inper unaa unproviene da Anteprima24.