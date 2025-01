Ilrestodelcarlino.it - Il trio comico i ’Generi Elementari’ va alla conquista del palco di Zelig

Tre storie che si sono incrociate, tre personalità diverse, cariche di simpatia. Elisabetta Sabatini, MirKo Leonori e Patrizia Mochi, alias Generi Elementari, sono un nuovonato per caso e arrivato ad esibirsi al miticodi Milano. I tre infatti hanno vinto la tappa marchigiana diOpen Mic, organizzato in tutta Italia per scoprire i talenti nuovi della comicità. Elisabetta, Mirko e Patrizia sono stati allievi della scuola internazionale di comicità marchigiana di Pier Massimo Macchini, Magnasarache, e proprio il loro maestro ha suggerito di unire le forze in un, viste le affinità e la complicità, rafforzata da una bella amicizia: "Abbiamo iniziato a riunirci, all’inizio di fronte ad un aperitivo, poi siamo passati alle cene, e sinceramente, non vedevamo l’ora che arrivasse questo debutto, altrimenti non sappiamo come saremmo finiti", scherzano i tre comici, In questo spettacolo mettiamo a confronto la modernità con alcuni elementi degli anni ’90.