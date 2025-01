Lanazione.it - Il primo round va ai Lupi. Battaglia col Saronno

Va alla Codyecoil match d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro i varesini del. I santacrocesi si sono imposti in trasferta al PalaDozio per 3-2 al termine di una gara protrattasi per quasi due ore e mezzo. Questi i parziali: 25-21; 21-25; 25-16; 19-25; 11-15. E così gli “Amaretti” (così si fanno chiamare i pallavolisti della città del famoso Amaretto di), sono stati battuti dai conciari della cittadina contraddistinta dagli amaretti, apprezzati dolcetti locali. Mercoledì prossimo alle 20,30 gara di ritorno al PalaParenti, con i biancorossi di Pagliai, favoriti dal pronostico e pronti a staccare il biglietto per la Final Four. Nel caso in cui isi qualifichino per la finale a quattro, ecco che Santa Croce potrebbe essere la sede della manifestazione, da disputarsi nel periodo di Pasqua.