I cambi e i rigori rompono il tabù trasferta | l’analisi di Udinese-Roma 1-2

9 mesi e 18 partite dopo, laè finalmente tornata a vincere in. Il luogo del delitto è nuovamente il Bluenergy Stadium, la vittima ancora un’ambiziosa, il risultato è sempre per 1-2 in rimonta. La partita non è stata entusiasmante, caratterizzata più dagli errori delle due squadre che da azioni spettacolari, ma alla fine ha premiato la freddezza e la capacità di reagire dei giallorossi nella ripresa.L’cercava riscatto dopo la brutta sconfitta esterna per 4-1 contro il Como ed riuscita a sbloccare il risultato nel primo tempo grazie alla sassata di Lorenzo Lucca. Alla fine, però, è stata premiata la squadra di Ranieri, capace diare completamente volto nella ripresa, grazie ai gol dal dischetto prima di Lorenzo Pellegrini, che si era procurato il rigore provando a superare Kabasele che ha allargato un braccio per fermalo, e poi di Artem Dovbyk, sul penalty guadagnato da El Shaarawy sull’uscita sconsiderata di Sava.