Hojlund era una meteora? Da centravanti tira in porta quanto i difensori della Premier The Athletic

Rasmusnon ha avuto l’impatto che il Manchester United sperava quando lo acquistò dall’Atalanta per 75 milioni. E ieri nel match contro il Fulham, in campo si è vista la sua esasperazione per una stagione tutt’altro che in discesa.Il momento difficile diin: dodici tiri inda agostoThescrive:Negli ultimi secondi di match contro il Fulham Rasmusha lanciato un urlo al cielo che sembrava esprimere le sue difficoltà al Manchester United. La squadra di Amorim ne è uscita vincitrice, ma il danese ha avuto un altro match difficile, non riuscendo a fare un tiro inper la settima volta in 13 partite di. Ha avuto una sola occasione, simile a quella avuta da Isak, che però con il Newcastle è riuscito a sfruttarla., invece, sembra non avere più fiducia e intesa con i suoi compagni di squadra.