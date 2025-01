Game-experience.it - God of War, è in sviluppo il nuovo capitolo ambientato nella mitologia egizia, per un rumor

Secondo una nuova indiscrezione, Sony starebbe lavorando ad undi God of War, con Santa Monica Studio intenzionata di conseguenza a proseguire il franchise dopo aver chiuso con successo la saga norrena con God of War: Ragnarok appena un paio di anni fa.Ilin questione proviene nello specifico da Daniel Richtman, un noto insider dell’industria, che ha rivelato su Patreon che Sony sta selezionando attori mediorientali per un misterioso progetto AAA. Secondo Richtman, questo gioco potrebbe essere il prossimodella saga di Kratos, e punterebbe ad esplorare la, con le sue divinità e il suo ricco immaginario che ben si sposerebbe alla serie con protagonista il Dio della Guerra greco.Precisiamo comunque che questa idea non sorprende più di tanto, dato che nel documentario “Making Of” di God of War (2018), Cory Barlog, direttore creativo del gioco, ha rivelato che l’Egitto era una delle ambientazioni inizialmente considerate per la serie, prima di optare per lanorrena.