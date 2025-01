Metropolitanmagazine.it - Giovanna Civitillo coinvolta in un incidente: lo scatto condiviso su Instagram

Momenti di paura e di grande preoccupazione per, finita al pronto soccorso dopo un brutto, di cui non si conoscono ancora le dinamiche. A rendere pubblica la notizia è stata la stessa ex ballerina, che ha pubblicato sui suoi profili social una foto che la ritrae in ospedale. Nellosi vede la moglie di Amadeus in una camera della struttura con un braccio ingessato, una flebo al braccio e un evidente cerotto sotto al labbro. L’espressione piuttosto provata lascia intendere un forte spavento, ma la donna ha voluto ringraziare chi si è preso cura di lei e, al tempo stesso, rassicurare i suoi followers.«Poteva andare molto peggio!», ha commentato sotto il post, «Grazie al personale del Pronto Soccorso del Policlinico di Milano». Tanti i messaggi d’affetto e solidarietà, sia da parte dei fan che da altri personaggi televisivi, da Francesca Fagnani a Orietta Berti, fino a Chiara Ferragni, con cui ha stretto una bella amicizia quando, nel 2023, l’imprenditrice digitale è stata una delle co-conduttrici della quarta edizione del Festival di Sanremo presentata da Amadeus.