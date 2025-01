Bergamonews.it - Giorno della Memoria: cosa ricorda il 27 gennaio e qual è il suo significato

Esattamente ottant’anni fa, il 271945, le truppe dell’Armata Rossa impegnate nell’operazione Vistola-Oder in direzioneGermania liberarono il campo di sterminio di Auschwitz. In questo luogo, situato nelle vicinanzecittadina polacca di O?wi?cim, in tedesco chiamata Auschwitz, trovarono la morte 1,1 milioni di persone su 1,3 milioni di prigionieri totali, rendendolo il principale luogo di avvenimentoShoah (sterminio del popolo ebraico durante il Secondo conflitto mondiale), del Porrajmos (sterminio delle popolazioni romaní, ossia Rom, Sinti, Manush, Kalé e altre con diverse autodenominazioni) perpetrato da parteGermania nazista e dai paesi dell’Asse durante la seconda guerra mondiale, dello sterminio degli oppositori politici e di altre categorie considerate ostili o di razza inferiore dai nazisti.