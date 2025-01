Zonawrestling.net - Drew McIntyre: “CM Punk ha firmato il miglior contratto della vita grazie a me”

La faida del 2024 è sicuramente quella avuta da CM, con i due che hanno datoa una trilogia di match incredibile, culminata con il sanguinoso Hell in a Cell Match di Bad Blood. Nonostante la chiosa finale del PPV di ottobre, tra i due non sembra ancora giunta la parola “fine”: i due, infatti, si ritroveranno nel Royal Rumble match e si sono già lanciati diverse frecciate. A proposito di frecciate, lo scozzese ha deciso di scagliarne una piuttosto particolare verso il Second City Saint.In una clip pubblicata da Sports Illustrated per pubblicizzare il prossimo episodio di “Hot Ones” che includeràe Sheamus, lo scozzese si è preso il merito di aver permesso a CMdi poter firmare ilpiù redditiziosua:“, sono così dispiaciuto di aver rialzato la tua immagine e per aver aiutato a cancellare tutta l’incredibile pubblicità negativa che avevi.