Dinamo Zagabria-Milan | le probabili formazioni

Gara valida per l’ottava ed ultima giornata di Champions League 2024/2025. Per i croati è l’ultima spiaggia in ottica qualificazione, mentre i rossoneri hanno bisogno di una vittoria per approdare agli ottavi.si giocherà mercoledì 29 gennaio 2025 alle ore 21 presso lo stadio Maksimir.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI croati sono ventiseiesimi con 8 punti, a sole due lunghezze dalle squadre che attualmente disputerebbero i play-off. Per tenere in vita, però, la squadra di Cannavaro, lontana dalla vetta anche in campionato, servirebbe una serie di risultati negativi di chi la precede, quindi nemmeno una vittoria potrebbe bastare.I rossoneri sono sesti con 15 punti e due lunghezze di vantaggio su chi li insegue. Con una vittoria sarebbero sicuri di un posto agli ottavi, in caso di pareggio o sconfitta tutto dipenderebbe dalla dirette concorrenti che la squadra di Conceicao precede.