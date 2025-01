Ilrestodelcarlino.it - Colpo in trasferta, Recanati non si ferma più. Pesaro espugna Senigallia, beffa per la Virtus

OLIMPIA CASTELLO 2010 74 PALLACANESTRO 77 CASTELLO: Conti S. 24, Castellari 1, Conti L. ne, Gianninoni 8, D’Ambrosio Angelillo 9, Biasich 10, Galletti 12, Garuti ne, Torri 3, Zhytaryuk 7. All. Zappi.: Marcone ne, Gurini 7, Clementoni 13, Andreani 6, Semprini Cesari 17, Zomero, Sabbatini 4, Atodiresei ne, Urbutis 25, Ndzie, Crucianelli, Magrini 5. All. Di Chiara. Arbitri: Sperandini e Romanello. Parziali: 18-19, 16-19, 11-21, 29-19 Prosegue la marcia della Svethia, già sicura di un posto nel Play-In Gold. Contro l’Olimpia Castello fanalino di coda la squadra di coach Di Chiara si impone sul 74-77. La gara. Dopo la palla a due è grande equilibrio: i padroni di casa replicano alle iniziative di Urbutis e Clementoni, restando in scia sul 18-19 al 10’. Nel secondo periodoprova ad allungare con il solito Urbutis, ma Conti chiude il gap e all’intervallo lungo la gara resta in equilibrio (34-38).