Chi era Nicola de Cardenas, dall’impegno nell’azienda di famiglia ad Assolombarda

Pavia, 27 gennaio 2025 -de, classe 1964, morto sulle pendici dell’Etna durante un’escursione di scialpinismo, si era laureato in Economia e commercio all'Università Bocconi di Milano nel 1988 e dopo 4 anni, nel 1992, era entrato in Decsa, l'azienda difondata a Voghera nel 1975 dal padre Gianluca. "La nostra storia - si legge nel focus dell'azienda - è la storia delladi imprenditori de. Dagli esordi degli anni Venti dell'ingegner Giulio - unico rappresentante in Italia di ventilatori di una famosa fabbrica americana - fino al 1975, anno di nascita del primo stabilimento Decsa a Voghera dedicato alla costruzione di macchine per lo scambio termico e refrigerazione". Da "Divisione Clima - deSpa" la Decsa assume indipendenza operativa nel 1990 e dal 2004desubentra al padre Gianluca nel controllo operativo dell'azienda.