Che poi lei… Valerio Scanu rompe il silenzio sullo scontro con Donatella Rettore a Ora o mai più

L’ascia di guerra tranon è sepolta. Dopo le polemiche di sabato a Ora o mai più, il cantante è tornato a punzecchiare la leggenda della musica italiana lasciando ben intendere di non aver finito con lei. Cosa è successo sabato? Pizzicato dalla, l’ex Amici aveva detto: “Io non faccio buon viso a cattivo gioco, non riesco a fingere se qualcuno mi sta antipatico”.>>“Vince e straccia persino lei”. Grande Fratello, i pronostici sul vincitore arrivati ora. Siete tutti d’accordo? Forse no.La replica non si era fatta attendere: “Sento i tuoi commenti. Fatti un bel bagno d’umiltà”. E la querelle è continuata oggi davanti a Caterina Balivo, durante la trasmissione in onda su Rai 1: La volta buona. Dopo aver mostrato il filmato, ha chiesto al cantante di dire la sua e spiegare meglio la questione.