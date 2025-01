Lanazione.it - Castelnuovo, una famiglia. Strade da riqualificare e viabilità da ripensare. Ma quanta aggregazione

Un paesone di circa 900 persone all’estrema periferia sud di Prato, a pochi chilometri da Poggio a Caiano. Siamo apaese di campagna, come lo definiscono i residenti, dove il tempo sembra si sia fermato, dove tutti si conoscono e si aiutano a vicenda. Dove il paese si è sempre unito per le necessità di tutti. Pochi gli abitanti stranieri. Storicamente parlando il territorio dove sorgeera paludoso e la crescita del borgo è documentato dal XII secolo e fu programmata dalla Repubblica cittadina di Prato col duplice scopo di creare un nuovo strumento di difesa del territorio ed un supporto per la bonifica e la colonizzazione di una vasta area della bassa pratese. Proprio il terreno paludoso ha fatto si che nel corso degli annisia finita più volte sott’acqua a causa delle imponenti piogge, in costante aumento di intensità nel corso degli anni, cosa che sembra risolta con recente realizzazione di una cassa d’espansione.