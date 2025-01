Lettera43.it - Caressa contro Adani, botta e risposta a Le Iene: cos’è successo

Leggi su Lettera43.it

Continua la lite a distanza tra Lelee Fabio, che dopo aver infiammato i social è ora sbarcata anche in televisione. Durante l’ultima puntata de Lein onda domenica 26 gennaio, l’inviato Filippo Roma ha intervistato sia il giornalista di Sky Sport sia l’ex calciatore di Inter e Fiorentina, oggi commento tecnico della Rai per la Nazionale italiana di calcio e con un passato proprio in Sky, per comprendere le ragioni del dissing calcistico del momento e fare il punto a un mese di frecciatine, insulti più o meno diretti e repliche sui social. Una diatriba partita da considerazioni differenti sulla Norvegia, possibile prossima avversaria degli Azzurri nelle qualificazioni al Mondiale 2026. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le(@redazione, cosa èfra i due: i motivi della liteIl dissing ha avuto inizio quando Fabio, ai microfoni di Radio Deejay, aveva parlato della Norvegia, che l’Italia potrebbe sfidare nel girone delle qualificazioni per il prossimo campionato del mondo in caso di sconfittala Germania ai quarti di Nations League.