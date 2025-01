Lanazione.it - Calcio Serie D: Grosseto Livorno, le indagini dopo gli scontri. “Tensione e colpi anche in tribuna”

, 27 gennaio 2025 –della Digos aper i disordini fra tifoavvenuti ieri in occasione della partita di, valida per il campionato diD. Due poliziotti risultano feriti, la squadra didellamenta aggressioni ai suoi dirigenti fra cui il ds e il presidente. Secondo ricostruzioni, i tifosi delhanno cercato il contatto coi tifosi del- arrivati in circa 1.000 per la trasferta -la partita, ma si sono trovati la strada sbarrata da un cordone di forze dell'ordine in tenuta antisommossa. I livornesi invece si erano intanto radunati nel parco di via Giotto, dietro lo stadio Zecchini, armati di spranghe e bastoni, e si erano tirati su i cappucci. Nella situazione così concitata, gli agenti sono statiti dai tifosi e due sono rimasti feriti e portati al pronto soccorso con fratture.